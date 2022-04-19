Театр на Малой Бронной возвращается на историческую сцену. Зрителей ждут на полностью обновленной площадке 27 апреля. Первой премьерой после реставрации станет спектакль "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.

Ремонтные работы шли два года. За это время специалисты очистили от пыли, грязи и наслоений краски более 1 000 квадратных метров лепнины. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

