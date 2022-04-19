В Театре Сатиры анонсировали акцию "Весна премьер"

В Театре Сатиры анонсировали "Весну премьер". Акция объединила сразу три новые постановки в разных жанрах: сатира, лирика и драма. Спектакли поставлены по классическим произведениям, но с оригинальными режиссерскими решениями.

Например, спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе Лермонтова, создан в уникальном жанре wordless-drama. Знаменитую историю зрителю расскажут не словами, а при помощи пластики. Премьера состоится уже 21 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.