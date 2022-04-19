Театр на Малой Бронной открывает двери для зрителей в своем историческом здании

Театр на Малой Бронной возвращается на историческую сцену. Зрителей ждут на полностью обновленной площадке 27 апреля. Первой премьерой после реставрации станет спектакль "Таня" по пьесе Алексея Арбузова. Об этом рассказал худрук театра Константин Богомолов.

Ремонтные работы шли два года. За это время специалисты очистили от пыли, грязи и наслоений краски более тысячи квадратных метров лепнины. Отреставрировали мраморные лестницы, обновили фасад, поменяли все оборудование. Механика сцены теперь полностью автоматизирована.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

