Виртуальная копия Янтарной комнаты появилась в Петербурге

В Царском селе под Петербургом теперь можно рассмотреть Янтарную комнату во всех деталях и даже подержать экспонаты в руках. Речь идет о виртуальной копии знаменитого шедевра. Проект представили в Екатерининском дворце.

Кроме того, VR-очки позволяют телепортироваться в любое место комнаты. Это поможет оценить ювелирную работу из камня с тех ракурсов, которые ранее гостям были недоступны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

