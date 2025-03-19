Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка графики первой четверти XX века

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка графики первой четверти XX века

В Москве завершилась четвертая неделя моды с участием 180 дизайнеров

Московская неделя моды завершается в выставочном зале "Манеж"

"Интервью": Мигель Лопес – о своем показе на Московской неделе моды

"Интервью": Денис Мацуев – о публике на своих концертах

Дизайнер Юлия Далакян рассказала о важности участия в неделе моды

Ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров

Айсель Трудел назвала Московскую неделю моды главным событием индустрии в России

"Сити": топ-3 пейзажа ранней весны в Третьяковке

Дизайнер Анна Паначева представила свою коллекцию на Московской неделе моды

В Пушкинском музее стартовала выставка "Сокровищница графики: гравюры первой четверти XX века". В экспозиции представлено более 80 графических работ, включая произведения знаменитых мастеров: немецкого художника Альбрехта Дюрера, голландского живописца Рембрандта и французского гравера Оноре Домье.

На Гоголевском бульваре проходит уличная выставка "Уроки истории", посвященная 112-летию детского писателя Сергея Михалкова. На стендах представлены 36 военных плакатов, созданных художниками-карикатуристами в годы Великой Отечественной войны. Тексты к этим плакатам писал сам Михалков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвыставкивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика