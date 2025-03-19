"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка графики первой четверти XX века

В Пушкинском музее стартовала выставка "Сокровищница графики: гравюры первой четверти XX века". В экспозиции представлено более 80 графических работ, включая произведения знаменитых мастеров: немецкого художника Альбрехта Дюрера, голландского живописца Рембрандта и французского гравера Оноре Домье.

На Гоголевском бульваре проходит уличная выставка "Уроки истории", посвященная 112-летию детского писателя Сергея Михалкова. На стендах представлены 36 военных плакатов, созданных художниками-карикатуристами в годы Великой Отечественной войны. Тексты к этим плакатам писал сам Михалков.

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