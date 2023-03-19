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12:45

Культура

В Москве соберут заявки на конкурс творческих маршрутов "Покажи Москву"

В Москве соберут заявки на конкурс творческих маршрутов "Покажи Москву"

"Раскрывая тайны звезд": Борис Химичев

Вручение литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в Москве

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"Юмор на все времена": Ролан Быков

С 20 марта начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Это ежегодный конкурс, на котором москвичи могут рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района.

В 2023 году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Главные условия – уникальность и подробный сценарий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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