В Москве соберут заявки на конкурс творческих маршрутов "Покажи Москву"

С 20 марта начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Это ежегодный конкурс, на котором москвичи могут рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района.

В 2023 году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Главные условия – уникальность и подробный сценарий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.