Новый репетиционный зал Государственного Кремлевского оркестра открылся в столице

19 февраля состоялось открытие нового репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра в помещении бывшей второй студии Дома звукозаписи Гостелерадио СССР, построенного в 1938 году.



О реставрации исторического здания и будущем площадки рассказали:



заместитель управляющего делами президента Российской Федерации Ольга Лякина;

директор и главный архитектор архитектурно-проектной мастерской ООО "БГ Студио" Павел Глушенков;

художественный руководитель – главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский.