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19 февраля, 13:35

M24.RU

Новый репетиционный зал Государственного Кремлевского оркестра открылся в столице

Новый репетиционный зал Государственного Кремлевского оркестра открылся в столице

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19 февраля состоялось открытие нового репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра в помещении бывшей второй студии Дома звукозаписи Гостелерадио СССР, построенного в 1938 году.

О реставрации исторического здания и будущем площадки рассказали:

  • заместитель управляющего делами президента Российской Федерации Ольга Лякина;
  • директор и главный архитектор архитектурно-проектной мастерской ООО "БГ Студио" Павел Глушенков;
  • художественный руководитель – главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский.
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