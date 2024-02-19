19 февраля, 13:35M24.RU
Новый репетиционный зал Государственного Кремлевского оркестра открылся в столице
19 февраля состоялось открытие нового репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра в помещении бывшей второй студии Дома звукозаписи Гостелерадио СССР, построенного в 1938 году.
О реставрации исторического здания и будущем площадки рассказали:
- заместитель управляющего делами президента Российской Федерации Ольга Лякина;
- директор и главный архитектор архитектурно-проектной мастерской ООО "БГ Студио" Павел Глушенков;
- художественный руководитель – главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский.