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19 февраля, 13:30

Культура

Новости мира: стали известны победители премии BAFTA

Новости мира: стали известны победители премии BAFTA

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В Лондоне прошла 77-я церемония вручения наград премии Британской киноакадемии BAFTA. Триумфатором стала картина "Оппенгеймер". Фильм получил семь наград из 13. Сыгравший физика актер Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Кристофер Нолан – лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун благодаря роли в фильме "Бедные-несчастные".

В китайском городе Чжума-дянь небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет. Это произошло после утечки газа на местном химическом заводе по производству удобрений. На предприятии заявили, что выброс был произведен для контролируемого сжигания и дым не представляет опасности для здоровья. Местные жители заявили, что это обман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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