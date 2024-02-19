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19 февраля, 07:30

Культура

Выставка "Счастливый конец" открылась в пространстве Vladey на Неглинной улице

Выставка "Счастливый конец" открылась в пространстве Vladey на Неглинной улице

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В Москве проходит несколько интересных выставок. Экспозицию "Михаил Доляновский. Счастливый конец" открыли в пространстве Vladey на Неглинной улице. Художник соединяет в произведениях фактурную живопись и сюрреалистические сюжеты: здесь можно увидеть людей с головами собак, сливающиеся в изломанных позах любовные пары и другие необычные образы.

Что еще происходит в культурной жизни столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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