Выставка "Счастливый конец" открылась в пространстве Vladey на Неглинной улице

В Москве проходит несколько интересных выставок. Экспозицию "Михаил Доляновский. Счастливый конец" открыли в пространстве Vladey на Неглинной улице. Художник соединяет в произведениях фактурную живопись и сюрреалистические сюжеты: здесь можно увидеть людей с головами собак, сливающиеся в изломанных позах любовные пары и другие необычные образы.

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