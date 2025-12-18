Скульптуру в честь создателей фильма "Семнадцать мгновений весны" открыли в Москве

Скульптурную композицию в честь создателей фильма "Семнадцать мгновений весны" открыли в Москве. Она украсила сквер у главного входа Киностудии имени М. Горького.

По словам автора композиции Андрея Ковальчука, ему хотелось показать какой-то эпизод съемок этого фильма. Скульптура представляет собой фигуры Юлиана Семенова, который написал одноименный роман и сценарий к фильму, и режиссера-постановщика Татьяны Лиозновой.

