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18 декабря, 07:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на 18 декабря

Москвичам представили культурную программу на 18 декабря

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Для москвичей подготовили культурную программу на понедельник, 18 декабря. Так, в павильоне № 22 на ВДНХ стартовала выставка "Найти Бэнкси".

В джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт знаменитого музыканта совместно с московским джазовым оркестром. В сети кинотеатров "Каро", в "Формуле кино" на Полежаевской и "Москино Салют" идет показ семейного фильма "Манюня: Новогодние приключения". А в театре Вахтангова показывают спектакль "Амадей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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