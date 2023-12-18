Москвичам представили культурную программу на 18 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на понедельник, 18 декабря. Так, в павильоне № 22 на ВДНХ стартовала выставка "Найти Бэнкси".

В джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт знаменитого музыканта совместно с московским джазовым оркестром. В сети кинотеатров "Каро", в "Формуле кино" на Полежаевской и "Москино Салют" идет показ семейного фильма "Манюня: Новогодние приключения". А в театре Вахтангова показывают спектакль "Амадей".

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