Британский актер Том Фелтон появится на фестивале комиксов в Москве, где заявлен как хедлайнер. Организаторы пообещали, что он ответит на вопросы поклонников, а еще можно будет с ним сфотографироваться и получить заветный автограф. По такому поводу уже нашлись предприимчивые граждане. В Сети запустили продажу билетов на фотосессию – просят по семь тысяч рублей. На объявление обратила внимание одна из фанаток, девушка заподозрила неладное и уже обратилась в полицию.

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