Презентация костюмов спектакля "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе" прошла в Москве. Над представлением трудятся лучшие представители мира российского кинематографа, в фильмографии которых - "Любовь и голуби", "Формула любви", "Конец прекрасной эпохи" и "Повелитель луж".



В центре сюжета авторы постановки поместили помощников Деда Мороза. Им предстоит отправиться в космос на поиски волшебной звезды. Помимо самого шоу, наполненного киноцитатами и интересными фактами, зрители смогут увидеть выставку кинонаград "Мосфильма".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.