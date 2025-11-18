Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 ноября, 19:30

Культура

Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

"Это Москва. Инфраструктура": история кино

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

На киностудии "Мосфильм" представили костюмы для новогодней киноелки

"Интервью": Юлия Пересильд – о том, зачем решила запеть после съемок в космосе

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Актриса Юлия Пересильд рассказала, чего она боится в людях

Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших актеров России

35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

На "Мосфильме" состоялась открытая презентация костюмов героев киноелки "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе". Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российской киноиндустрии, в фильмографии которых – "Любовь и голуби", "Формула любви", "Конец прекрасной эпохи","Повелитель луж".

В центре сюжета – помощники Деда Мороза. Им предстоит отправиться в космос на поиски волшебной звезды. Она исполняет желания всех людей на свете. В спектакле обещают сделать спецэффекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

