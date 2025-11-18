Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

На "Мосфильме" состоялась открытая презентация костюмов героев киноелки "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе". Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российской киноиндустрии, в фильмографии которых – "Любовь и голуби", "Формула любви", "Конец прекрасной эпохи","Повелитель луж".

В центре сюжета – помощники Деда Мороза. Им предстоит отправиться в космос на поиски волшебной звезды. Она исполняет желания всех людей на свете. В спектакле обещают сделать спецэффекты.

