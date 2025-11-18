Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 17:15

Культура

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

На киностудии "Мосфильм" представили костюмы для новогодней киноелки

"Интервью": Юлия Пересильд – о том, зачем решила запеть после съемок в космосе

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Актриса Юлия Пересильд рассказала, чего она боится в людях

Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших актеров России

35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 1

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги опроса о лучших актерах и актрисах года среди россиян. Первое место в рейтинге занял Сергей Безруков, чья популярность остается стабильно высокой с 2022 года.

Вторую позицию занял Сергей Бурунов, демонстрирующий постоянный рост интереса со стороны зрителей. Третье место рейтинга разделили Юра Борисов и Александр Петров, оба актера в последнее время значительно увеличили свою популярность.

Среди актрис лидерство разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова, каждая из которых набрала по 7% голосов в ходе проведенного опроса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика