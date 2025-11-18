ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги опроса о лучших актерах и актрисах года среди россиян. Первое место в рейтинге занял Сергей Безруков, чья популярность остается стабильно высокой с 2022 года.

Вторую позицию занял Сергей Бурунов, демонстрирующий постоянный рост интереса со стороны зрителей. Третье место рейтинга разделили Юра Борисов и Александр Петров, оба актера в последнее время значительно увеличили свою популярность.

Среди актрис лидерство разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова, каждая из которых набрала по 7% голосов в ходе проведенного опроса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.