На киностудии "Мосфильм" представили костюмы для новогодней киноелки

На киностудии "Мосфильм" состоялась презентация костюмов героев киноелки "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе". Над созданием спектакля работают лучшие специалисты российской киноиндустрии.

Как отметила художник по костюмам Наталья Монева, для каждого образа использовались разнообразные ткани и фактуры, включая парчу, бифлекс и аппликации. Дед Мороз лично посетил киностудию, чтобы оценить готовность шоу к декабрьской премьере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.