Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 23:00

Культура

35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 1

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в Театре в Хамовниках

В Москве прошла презентация книги об Александре Овечкине

"Интервью": Егор Кончаловский – о "необязательных" людях среди кинематографистов

Открытые прослушивания проекта "Музыка в метро" начались в Москве

"Мой район. Место встречи": анимация в Москве с Иваном Охлобыстиным

"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 2

В измайловском центре "Московские мастерские" уже полгода работают 35 полностью оборудованных художественных студий для творческой молодежи. Проект предоставляет начинающим и опытным художникам бесплатные пространства для работы.

Отбор резидентов проводится каждые четыре месяца экспертными группами, в которые входят галеристы, коллекционеры и представители музеев. Помимо творческого процесса, в центре регулярно проходят выставки, лекции и мастер-классы для всех желающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика