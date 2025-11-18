35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

В измайловском центре "Московские мастерские" уже полгода работают 35 полностью оборудованных художественных студий для творческой молодежи. Проект предоставляет начинающим и опытным художникам бесплатные пространства для работы.

Отбор резидентов проводится каждые четыре месяца экспертными группами, в которые входят галеристы, коллекционеры и представители музеев. Помимо творческого процесса, в центре регулярно проходят выставки, лекции и мастер-классы для всех желающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.