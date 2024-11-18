Новогоднее представление "Полный вперед!" готовят в киноконцерне "Мосфильм". В постановке примут участие 30 артистов, включая Деда Мороза, его помощников Снеговика и Снеговика, Зайку, Сверчка и команду пингвинов, а также кита, которого сыграет Станислав Дужников.

Особое внимание уделено костюмам, которые разработала художник Наталья Монева. Ее работы можно увидеть в фильмах "Любовь и голуби" и "Формула любви". Монева поделилась, что создание костюмов для представления – это творческий процесс, который требует вдохновения и настроения.

Первое представление состоится 21 декабря. Билеты уже в продаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.