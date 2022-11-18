Вышел фильм "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли

На этой неделе вышла кинолента "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли. По сюжету, успешного дизайнера Кристин начинают преследовать галлюцинации. Каждый день ей становится все хуже, она пьет множество таблеток, но они не помогают. Муж, чтобы помочь любимой, нанимает домработницу-филиппинку, которая оказывается ведьмой.

Режиссером "Дурного глаза" стал Лоркан Финнеган. Его считают главным создателем современных социальных триллеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.