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Культура

Вышел фильм "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли

Вышел фильм "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли

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На этой неделе вышла кинолента "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли. По сюжету, успешного дизайнера Кристин начинают преследовать галлюцинации. Каждый день ей становится все хуже, она пьет множество таблеток, но они не помогают. Муж, чтобы помочь любимой, нанимает домработницу-филиппинку, которая оказывается ведьмой.

Режиссером "Дурного глаза" стал Лоркан Финнеган. Его считают главным создателем современных социальных триллеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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