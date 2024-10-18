Новая галерея современного искусства открылась на Чистых прудах

В Москве открылась новая галерея современного искусства "Тихо". Пространство находится на Чистых прудах в старинном особняке 19 века. Первый проект студии – выставка "Что ты слышишь, когда вокруг тихо?". Она проходит до 23 ноября.

В галерее есть две мастерских. В будущем владельцы планируют открыть поп-ап кафе. На территории галереи также будут проходить образовательные проекты и кинопоказы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.