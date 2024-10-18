Адвокат Ефремова опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья актера

Адвокат Ефремова Юрий Падалко опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о резком ухудшении состояния здоровья актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в белгородской тюрьме. В Сети пишут, что у артиста обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Падалко заявил, что в интернете "перекрутили так, будто он уже в реанимации лежит". Опровергли слухи и представители УФСИН России по Белгородской области. В ведомстве отметили, что состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики, и он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь, а также находится под постоянным наблюдением врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.