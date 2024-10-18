Москвичей пригласили на иммерсионное танцевальное шоу 19 и 20 октября

Иммерсионное танцевальное шоу "Не говори кто" пройдет в клубе "1930 Moscow" 19 и 20 октября. Показ позиционируется как спектакль с 56 вариантами развития сюжета. Причем ход событий будет зависеть от гостей, которым предложат голосовать прямо из зала.

Также известно, что сюжет включает в себя элементы детектива. Всего в выходные пройдет по два показа в 17:00 и 20:00. Стоимость билетов варьируется от двух до десяти тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.