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Новости

18 октября, 09:00

Культура

Москвичей пригласили на иммерсионное танцевальное шоу 19 и 20 октября

Москвичей пригласили на иммерсионное танцевальное шоу 19 и 20 октября

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В Музее Востока на ВДНХ проходит юбилейная выставка "Миры Майтреи"

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Выставка "Миры Майтреи" будет идти на ВДНХ до 16 февраля 2025 года

Иммерсионное танцевальное шоу "Не говори кто" пройдет в клубе "1930 Moscow" 19 и 20 октября. Показ позиционируется как спектакль с 56 вариантами развития сюжета. Причем ход событий будет зависеть от гостей, которым предложат голосовать прямо из зала.

Также известно, что сюжет включает в себя элементы детектива. Всего в выходные пройдет по два показа в 17:00 и 20:00. Стоимость билетов варьируется от двух до десяти тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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