Большой театр анонсировал предварительную продажу билетов на балет "Щелкунчик". Из-за огромного ажиотажа вокруг этой постановки администрация театра разработала особый график.

На предновогодние спектакли, с 23 по 28 декабря, билеты начнут продавать 4 ноября сначала в кассе, а с 5 ноября они будут доступны на сайте. На самые популярные постановки 29, 30 и 31 декабря билеты будут продавать 11 и 12 ноября. Чтобы попасть на "Щелкунчика" с 2 по 7 января, билеты можно будет приобрести с 18 по 19 ноября.

Все билеты оформляются строго по паспорту и при проходе на спектакль также будут проверять документы. Балет "Щелкунчик" считается главным новогодним представлением Большого театра. Эту постановку показывают только две недели в году.

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