Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

Правительство РФ одобрило законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. После этого Российский книжный союз попросил пояснить, какие произведения классической литературы содержат пропаганду отрицания традиционных семейных ценностей.

Там напомнили, что спорных моментов в школьной классике много. Как действия будут предпринимать?

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