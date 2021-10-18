"Звезды советского экрана": "Большая перемена"

В декабре 1973 года в тусклом свете мелькали страницы свежего выпуска журнала "Советский экран". В нем критики разнесли фильм "Большая перемена". Картину посчитали несерьезной, а ее сюжет – совершенно надуманным. Поклонники кино обсуждали статью всем салоном автобуса.

Какая случайность привела Светлану Крючкову на пробы "Большой перемены"? Почему из-за заметки в центральной газете разразился скандал и как это повлияло на фильм? Как Михаил Кононов рисковал жизнью ради роли? И почему из фильма вырезали большую часть эпизодов с участием Натальи Гвоздиковой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".