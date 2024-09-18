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18 сентября, 08:45

Культура

Выставка "Форма-арт. Свет" открылась в РОСИЗО 18 сентября

Выставка "Форма-арт. Свет" открылась в РОСИЗО 18 сентября

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Экспериментальная выставка "Форма-арт. Свет" открылась в государственном музейно-выставочном центре РОСИЗО 18 сентября. Акцент в показе сделан не на экспонаты, а на форму их подачи.

Мероприятие посвящено архитектуре света и его истории. В экспозиции собраны архивные видео и экспонаты из 30 музеев и частных коллекций. Гостям расскажут, как создается свет для выставок и как освещают города, включая Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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