Москвичам представили культурную афишу на 18 сентября

Жителям Москвы предложили варианта досуга на 18 сентября. В программу мероприятий вошла экспериментальная выставка "Форма-арт. Свет", которая проходит в РОСИЗО. Акцент в показе сделан не на экспонаты, а на форму их подачи.

Кроме того, в столице до 22 сентября проходит фестиваль документального кино Beat Film Festival. Вдобавок к этому, горожан приглашают в Московский планетарий на концерт "Музыка фэнтезийных вселенных от эпического оркестра". Зрителям сыграют саундтреки из таких фильмов и сериалов, как "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Ведьмак" и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

