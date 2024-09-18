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18 сентября, 07:45

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 18 сентября

Москвичам представили культурную афишу на 18 сентября

Предпремьерный показ семейной комедии "Маме снова 17" прошел в Москве

Прощание с ведущим КВН Александром Масляковым прошло в столице

Выставка "Найденный звук" открылась в галерее "ГРАУНД Солянка"

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Жителям Москвы предложили варианта досуга на 18 сентября. В программу мероприятий вошла экспериментальная выставка "Форма-арт. Свет", которая проходит в РОСИЗО. Акцент в показе сделан не на экспонаты, а на форму их подачи.

Кроме того, в столице до 22 сентября проходит фестиваль документального кино Beat Film Festival. Вдобавок к этому, горожан приглашают в Московский планетарий на концерт "Музыка фэнтезийных вселенных от эпического оркестра". Зрителям сыграют саундтреки из таких фильмов и сериалов, как "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Ведьмак" и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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