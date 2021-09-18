Стали известны имена участников нового музыкального шоу "Дуэты"

Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Анита Цой, Лариса Долина и другие знаменитые артисты стали участниками музыкального шоу "Дуэты". Всего в каждой программе выступят восемь уникальных пар артистов.

По правилам шоу, участники не будут знать, с кем они окажутся на одной сцене. Артисты будут петь вживую, но их голоса изменят до неузнаваемости, а самих выступающих разделят специальной зеркальной стеной.

Премьера проекта состоится 19 сентября в 18:00 на телеканале "Россия 1". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

