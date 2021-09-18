Творческий вечер к 80-летию Юрия Норштейна прошел в кинотеатре "Художественный"

В кинотеатре "Художественный" состоялся творческий вечер, посвященный 80-летию знаменитого мультипликатора, автора "Ежика в тумане" Юрия Норштейна. На мероприятие пришли сотни поклонников его творчества. Сначала виновник торжества раздал автографы, а затем полтора часа рассказывал о своей жизни и показывал фотографии.

Мероприятия в честь мультипликатора будут идти до конца года. В планах специальные показы, лекции, мастер-классы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

