В Москве стартовал международный кинофестиваль "Будем жить". Заявки на участие в киносмотре отправили более 400 кинематографистов России и других стран.

Жюри выберет лучшее полнометражное кино, документальное и лучшую короткометражку. В фильмах-участниках фестиваля можно увидеть многих известных артистов. Например, в картине "Гоголь-Моголь" снялись Светлана Немоляева и Анатолий Белый, есть и другие звезды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.