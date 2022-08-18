В сети появился трейлер американского ремейка советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Его снял российский режиссер Марюс Вайсберг, родившийся в Москве.

Режиссер известен по фильмам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

