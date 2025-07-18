Москвичам показали закулисье фестиваля циркового искусства "Идол"

Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность оказаться за кулисами международного фестиваля циркового искусства "Идол". Он стартовал в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

В столицу съехались артисты из 15 стран мира – России, США, Китая, Португалии и других государств. В рамках конкурсной программы они представят более двадцати номеров, отобранных среди лучших современных цирковых постановок. В их числе – скоростное жонглирование, джигитовка на лошадях, акробатика, дрессура, клоунада и многое другое.

Какие уникальные номера и трюки подготовили для фестиваля "Идол"? Как шла работа над этими постановками? Чем живет современный цирк? Ответы на эти и другие вопросы ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала у организаторов фестиваля – братьев Запашных – и других звезд мирового циркового искусства.