Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

В Москве выбирают лучшие спектакли. В эти минуты в театре Вахтангова проходит театральная премия "Хрустальная Турандот". Награды там сегодня получают самые яркие постановки года.

Строительство МЦД-5 начинается в столице. Новый диаметр станет связующим звеном между двумя направлениями электричек.

В Анталье российские туристы пострадали в ДТП по дороге в аэропорт. Всего – пять человек, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

По факту захвата заложников в банке Астаны возбуждено уголовное дело. Мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





