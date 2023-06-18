Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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18 июня, 20:45

Культура

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

"В главной роли": Михаил Боярский

"Раскрывая тайны звезд": Валерий Приемыхов

"Актуальный репортаж": в столице началась модернизация киностудии имени Горького

Трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара" появился в Сети

"Книга на ночь": "Флирт", "Подлецы"

"Откройте, Давид": Александр Олешко

"Раскрывая тайны звезд": приемные дети

"Сити": в российский прокат вышел триллер "Сквозь время"

Масштабное музыкальное представление пройдет в Плесе 17 июня

В Москве выбирают лучшие спектакли. В эти минуты в театре Вахтангова проходит театральная премия "Хрустальная Турандот". Награды там сегодня получают самые яркие постановки года.

Строительство МЦД-5 начинается в столице. Новый диаметр станет связующим звеном между двумя направлениями электричек.

В Анталье российские туристы пострадали в ДТП по дороге в аэропорт. Всего – пять человек, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

По факту захвата заложников в банке Астаны возбуждено уголовное дело. Мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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