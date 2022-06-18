Церемония закрытия Московского джазового фестиваля состоялась в концертном зале "Зарядье"

В концертном зале "Зарядье" состоялась церемония закрытия Московского джазового фестиваля. Впервые на большой сцене совместную программу представили джазовый оркестр Игоря Бутмана и оперный певец Ильдар Абдразаков.

Музыкальный фестиваль в столице продолжался неделю. За это время на разных площадках выступили около 700 артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

