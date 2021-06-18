В Москве состоялся онлайн-пикник. К нему подключились студенты. Им в прямом эфире показали кулинарный мастер-класс.

Приглашенный шеф-повар готовил оригинальные брускетты и несколько видов лимонада. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.