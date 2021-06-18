Музыкальный фестиваль "Дикая мята" отменили из-за антиковидных ограничений

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили в ночь перед открытием из-за новых ограничительных мер по коронавирусу. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале областного правительства.

Решение об отмене фестиваля приняли из-за увеличения количества заболевших. За последнюю неделю в регионе ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации увеличились на 60%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.