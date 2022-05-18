Кинокритики рекомендовали несколько сериалов к просмотру на этой неделе

20 мая в прокат выходит сериал Amore More с Александрой Урсуляк, Юрием Чурсиным и Андреем Бурковским.

Amore More – это комедийная драма с любовными мотивами. В центре сюжета – жизнь двух семей, которые вместе строят бар. Главный герой полиамор Георгий. У него романы сразу с несколькими женщинами. После банкротства ресторана его друг шеф-повар Сергей впадает в депрессию, становится равнодушным к жене и детям. Однажды он влюбляется в Алису, очередную девушку Георгия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.