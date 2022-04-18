Первая машина с российскими картинами вернулась из Парижа

Первая машина с картинами из коллекции Морозовых уже прибыла в Россию из Парижа. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Владимир Путин заявил, что важно поддержать внутренний спрос, избежать его сжатия.