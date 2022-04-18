В прокат вышел фильм "Казнь" режиссера дебютанта Ладо Кватании.

По сюжету следователь Исса Давыдов десять лет гоняется за маньяком, который с особой жестокостью расправляется с женщинами. Наконец виновных находят и расстреливают. Но ровно в тот момент, когда Давыдов обмывает в кругу семьи новые погоны, раздается звонок. Произошло очередное нападение, а значит, казнили не тех.

Фильм снят по всем канонам нуара и отсылает к лучшим триллерам последнего времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.