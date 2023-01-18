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В Риме началась церемония прощания с актрисой Джиной Лоллобриджидой
Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой началось на Капитолийском холме в Риме. Икона итальянского кинематографа умерла 16 января, ей было 95 лет.
Одним из первых с актрисой простился мэр города Рима Роберто Гуалтьери. В этот день в итальянской столице дождливо, поэтому большого ажиотажа среди поклонников нет.
Лоллобриджида начала сниматься в кино в 1946 году. Среди ее ролей – Эсмеральда в "Соборе Парижской Богоматери" и Аделина в "Фанфан-Тюльпане".
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