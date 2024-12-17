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17 декабря, 13:30

Культура

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернули в экспозицию Третьяковской галереи

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернули в экспозицию Третьяковской галереи

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Картину "Иван Грозный и его сын Иван" вернули в Третьяковскую галерею

В Третьяковскую галерею вернулась картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

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Картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернули в экспозицию Третьяковской галереи. В 2018 году полотно повредил вандал. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Свой поступок он объяснял тем, что его раздражало несоответствие события на картине исторической достоверности. Тогда суд отправил его на 2,5 года в колонию общего режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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