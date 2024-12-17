В Третьяковскую галерею вернулась картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

В Третьяковскую галерею вернулась знаменитая картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Она находилась на реставрации больше шести лет после нападения вандала.

Лучшие специалисты кропотливо восстанавливали шедевр с помощью уникального оборудования, аналогов которому в мире нет. В итоге им удалось вернуть все детали картины, а также открыть ее подлинные цвета, утраченные со временем. Теперь полотно поместили в специальную защитную капсулу и разместили в постоянной экспозиции галереи.

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