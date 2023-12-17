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17 декабря, 10:45

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 17 декабря

Москвичам рассказали о культурной программе на 17 декабря

"Актуальный репортаж": москвичам покажут иммерсивный спектакль "Зеркало" Карлоса Сантоса

"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Круговая кинопанорама" открылся на ВДНХ

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Для москвичей подготовили культурную программу на воскресенье, 17 декабря. Так, в филиале театра имени А. С. Пушкина в Сытинском переулке покажут спектакль "Лицей".

А горожан с маленькими детьми ждут на сказочной постановке "Чебурашка. Ушастые елки" в концертном заде "Москва". Спектакль создан по мотивам самого кассового российского фильма.

Кроме того, на ВДНХ на сцене Зеленого театра состоится концерт Hightime Orchestra. Музыканты исполнят самые популярные новогодние хиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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