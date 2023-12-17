Москвичам рассказали о культурной программе на 17 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на воскресенье, 17 декабря. Так, в филиале театра имени А. С. Пушкина в Сытинском переулке покажут спектакль "Лицей".

А горожан с маленькими детьми ждут на сказочной постановке "Чебурашка. Ушастые елки" в концертном заде "Москва". Спектакль создан по мотивам самого кассового российского фильма.

Кроме того, на ВДНХ на сцене Зеленого театра состоится концерт Hightime Orchestra. Музыканты исполнят самые популярные новогодние хиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.