The City. Москвичам рассказали, чем заняться в выходные дни

Чем заняться в предпоследние выходные дни 2020 года?

В списке того, что заслуживает вашего внимания – сериал "Секс в большом городе", новый "Человек паук" и мультимедийная выставка "Ван Гог. Письма к Тео". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

