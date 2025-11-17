17 ноября, 20:45Культура
Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в Театре в Хамовниках
В Театре в Хамовниках состоялась премьера спектакля "Диалог с ласками", который затрагивает глубокие философские вопросы о социальных ролях и масках, используемых людьми в повседневной жизни.
Как отметил заслуженный артист России Олег Царев, постановка рассказывает о встрече двух совершенно разных людей, которые находят общий язык благодаря случайному стечению обстоятельств.
Актриса Мария Филиппович подчеркнула, что зрители увидят историю, с которой вряд ли столкнутся в реальной жизни, но которая заставляет задуматься о важных вещах.
Показы спектакля планируются два раза в месяц на сценах театров в Хамовниках и на Трубной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.