Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в Театре в Хамовниках

В Театре в Хамовниках состоялась премьера спектакля "Диалог с ласками", который затрагивает глубокие философские вопросы о социальных ролях и масках, используемых людьми в повседневной жизни.

Как отметил заслуженный артист России Олег Царев, постановка рассказывает о встрече двух совершенно разных людей, которые находят общий язык благодаря случайному стечению обстоятельств.

Актриса Мария Филиппович подчеркнула, что зрители увидят историю, с которой вряд ли столкнутся в реальной жизни, но которая заставляет задуматься о важных вещах.

Показы спектакля планируются два раза в месяц на сценах театров в Хамовниках и на Трубной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.