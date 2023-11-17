Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 08:00

Культура

Премьера семейной комедии "Папаша в бегах" состоялась в кинотеатрах РФ

Премьера семейной комедии "Папаша в бегах" состоялась в кинотеатрах РФ

Москва вошла в топ-10 культурных городов мира – Собянин

Москва компенсирует кинопроизводителям все затраты при съемках в городе

Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: расписание поездов МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

В российских кинотеатрах вышла семейная комедия "Папаша в бегах" с Михаилом Тройником в главной роли. В фильме также снимается Ирина Горбачева.

По сюжету главный герой Толя должен вскоре стать отцом, но не готов к родительству и решает уехать. В поезде он встречает беспризорника Колю, и из-за этого неожиданного знакомства полиция начинает разыскивать мужчину за якобы похищение ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика