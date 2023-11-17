Премьера семейной комедии "Папаша в бегах" состоялась в кинотеатрах РФ

В российских кинотеатрах вышла семейная комедия "Папаша в бегах" с Михаилом Тройником в главной роли. В фильме также снимается Ирина Горбачева.

По сюжету главный герой Толя должен вскоре стать отцом, но не готов к родительству и решает уехать. В поезде он встречает беспризорника Колю, и из-за этого неожиданного знакомства полиция начинает разыскивать мужчину за якобы похищение ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.