Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Культура

В российском онлайн-кинотеатре вышел фильм "Идеальное убийство"

В российском онлайн-кинотеатре вышел фильм "Идеальное убийство"

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

В Театре Сатиры прошла премьера спектакля "Невольницы"

The City: зарубежные кинопремьеры

"Тайны кино": Леонид Куравлев, Олег Янковский, Евгений Киндинов

"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

Драма "С нуля" вышла на российских стриминговых платформах

Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова

"Жизнь в большом городе": культурная столица

The City: новинки сериалов на стримингах на этой неделе

Несколько премьер состоялось в онлайн-кинотеатре IVI, среди которых кинокартина "Идеальное убийство". В центре сюжета – последствия неудачного соседства.

Американский журналист Дэвид приехал в Латвию по работе и познакомился там с Робертом и Джанин. Возвращаясь с вечеринки, нетрезвые Дэвид и Роберт сбивают на машине Джанин. Перед героями встает выбор: позвонить в полицию или сбежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика