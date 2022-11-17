В российском онлайн-кинотеатре вышел фильм "Идеальное убийство"

Несколько премьер состоялось в онлайн-кинотеатре IVI, среди которых кинокартина "Идеальное убийство". В центре сюжета – последствия неудачного соседства.

Американский журналист Дэвид приехал в Латвию по работе и познакомился там с Робертом и Джанин. Возвращаясь с вечеринки, нетрезвые Дэвид и Роберт сбивают на машине Джанин. Перед героями встает выбор: позвонить в полицию или сбежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.