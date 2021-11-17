Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за рекордные 35 млн долларов

Автопортрет Фриды Кало стал самой дорогой латино-американской картиной. Полотно "Диего и я" продали почти за 35 миллионов долларов на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Предыдущий максимум Фриды – 8 миллионов долларов.

Работу, написанную в 1949 году, искусствоведы называют одной из самых загадочных. Это последний портрет, законченный художницей при жизни.

На полотне изображена Фрида с лицом своего супруга Диего Риверы. Отношения пары художников были переполнены эмоциями и страстью. Считается, что картина стала выражением безусловной любви Фриды к Диего.

Приобрел лот основатель Музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини. До этого работа хранилась в частной коллекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.