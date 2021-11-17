Герои "Гарри Поттера" воссоединятся в спецэпизоде к 20-летию фильма

Поклонники Поттерианы уже могут доставать календарики и зачеркивать дни. Герои сказочной саги решили воссоединиться.

Специальный выпуск выйдет 1 января. Серию посвятили 20-летию первого фильма о мальчике-волшебнике. На экране появятся все знакомые лица – Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Гари Олдман и другие.

В спецвыпуске расскажут историю создания фильма "Гарри Поттер и философский камень", а звезды картины и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемочной площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.