Организаторы рассказали о программе фестиваля "Биеннале театрального искусства"

В Москве уже в 9-й раз стартует фестиваль-конкурс драматических театров "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". На главных театральных площадках столицы будут представлены лучшие премьерные спектакли молодых режиссеров России.

Кроме того, в рамках масштабного театрального проекта пройдут лекции, мастер-классы, режиссерские лаборатории, творческие встречи и десятки других событий.

О программе и темах фестиваля, его участниках и площадках мероприятий на пресс-конференции рассказали: