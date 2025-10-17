17 октября, 16:50События
Организаторы рассказали о программе фестиваля "Биеннале театрального искусства"
В Москве уже в 9-й раз стартует фестиваль-конкурс драматических театров "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". На главных театральных площадках столицы будут представлены лучшие премьерные спектакли молодых режиссеров России.
Кроме того, в рамках масштабного театрального проекта пройдут лекции, мастер-классы, режиссерские лаборатории, творческие встречи и десятки других событий.
О программе и темах фестиваля, его участниках и площадках мероприятий на пресс-конференции рассказали:
- заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский;
- арт-директор фестиваля "Уроки режиссуры", профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина;
- художественный руководитель Московского государственного академического музыкального театра имени Н. И. Сац, президент Ассоциации музыкальных театров, член жюри фестиваля Георгий Исаакян;
- режиссер, художественный руководитель театра "Вахтанговский практикум" Ася Князева;
- режиссер, театральный педагог Сергей Тонышев.